В Беларуси говорят о снижении заболеваемости COVID-19
Министерство здравоохранения Беларуси заявляет, что эпидситуацию в стране можно охарактеризовать как положительную, так как количество новых случаев коронавируса снижается.
Источник: "БелТА" со ссылкой на министра здравоохранения Владимира Караника
Прямая речь: "Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания".
Детали: Министр также сообщил, что часть медучреждений, которые перепрофилировали для помощи пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы.
Караник также отрицал, что белорусская медсистема не спасает людей с COVID-19. По его словам, она начала это делать раньше, чем в других странах.
Что предшествовало: В Беларуси по состоянию на 9 июня зарегистрированы уже 50 265 человек с COVID-19. Прирост за последние сутки составил 812 человек.
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Напомним:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.