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В Беларуси говорят о снижении заболеваемости COVID-19

Пятница, 12 июня 2020, 00:20
В Беларуси говорят о снижении заболеваемости COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси заявляет, что эпидситуацию в стране можно охарактеризовать как положительную, так как количество новых случаев коронавируса снижается.

Источник: "БелТА" со ссылкой на министра здравоохранения Владимира Караника

Прямая речь: "Мы видим положительную динамику в целом по стране, характеризующуюся уменьшением количества вновь выявленных случаев заболевания".

Детали: Министр также сообщил, что часть медучреждений, которые перепрофилировали для помощи пациентам с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы.

Караник также отрицал, что белорусская медсистема не спасает людей с COVID-19. По его словам, она начала это делать раньше, чем в других странах.

Что предшествовало: В Беларуси по состоянию на 9 июня зарегистрированы уже 50 265 человек с COVID-19. Прирост за последние сутки составил 812 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмониями.

Украинская правда
Темы: Беларуськоронавирус
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