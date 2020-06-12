На Буковині знову виявили майже 40 нових хворих на коронавірус

11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців. Загалом в області зареєстрували 3836 випадків зараження.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Нові випадки інфікування виявили під час лабораторного дослідження 402 зразків.

Окрім того, цього ж дня одужали ще 23 жителя Чернівецької області. Таким чином, вилікувались вже 1194 особи.

Що передувало: 10 червня коронавірус підтвердили у 41 буковинця. Загалом в області інфікувались 3798 осіб.

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