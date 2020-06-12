На Буковині знову виявили майже 40 нових хворих на коронавірус
П'ятниця, 12 червня 2020, 01:29
11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців. Загалом в області зареєстрували 3836 випадків зараження.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: Нові випадки інфікування виявили під час лабораторного дослідження 402 зразків.
Окрім того, цього ж дня одужали ще 23 жителя Чернівецької області. Таким чином, вилікувались вже 1194 особи.
Що передувало: 10 червня коронавірус підтвердили у 41 буковинця. Загалом в області інфікувались 3798 осіб.
Нагадаємо:
- За добу 10 червня коронавірусну хворобу діагностували у 689 жителів України, 372 хворих одужали, а 21 помер.
- Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 29 070 осіб, із них 13 141 одужав, 854 особи померли.
Українська правда