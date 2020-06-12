Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Буковине снова обнаружили почти 40 новых больных коронавирусом

Пятница, 12 июня 2020, 01:29
На Буковине снова обнаружили почти 40 новых больных коронавирусом

11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев. Всего в области зарегистрировали 3836 случаев заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: Новые случаи инфицирования обнаружили во время лабораторного исследования 402 образцов.

Кроме того, в этот же день выздоровели еще 23 жителя Черновицкой области. Таким образом, вылечились уже 1194 человека.

Что предшествовало: 10 июня коронавирус подтвердили в 41 буковинца. Всего в области заразились 3798 человек.

Напомним:

  • За сутки 10 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 689 жителей Украины, 372 больных выздоровели, а 21 умер.
  • Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 29 070 человек, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:52
Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях
14:37
Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей
14:34
Голубцы признали нематериальным культурным наследием Украины от Одесской области
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
Все новости...
Реклама: