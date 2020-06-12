На Буковине снова обнаружили почти 40 новых больных коронавирусом
Пятница, 12 июня 2020, 01:29
11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев. Всего в области зарегистрировали 3836 случаев заражения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Детали: Новые случаи инфицирования обнаружили во время лабораторного исследования 402 образцов.
Кроме того, в этот же день выздоровели еще 23 жителя Черновицкой области. Таким образом, вылечились уже 1194 человека.
Что предшествовало: 10 июня коронавирус подтвердили в 41 буковинца. Всего в области заразились 3798 человек.
Напомним:
- За сутки 10 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 689 жителей Украины, 372 больных выздоровели, а 21 умер.
- Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 29 070 человек, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.
Украинская правда