На Буковине снова обнаружили почти 40 новых больных коронавирусом

11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев. Всего в области зарегистрировали 3836 случаев заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: Новые случаи инфицирования обнаружили во время лабораторного исследования 402 образцов.

Кроме того, в этот же день выздоровели еще 23 жителя Черновицкой области. Таким образом, вылечились уже 1194 человека.

Что предшествовало: 10 июня коронавирус подтвердили в 41 буковинца. Всего в области заразились 3798 человек.

Напомним: