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Пентагон назвав Україну "важливим партнером" у суперництві з РФ

П'ятниця, 12 червня 2020, 02:20

Міністерство оборони США заявило, що співробітництво України та США в оборонному секторі є важливим з огляду на стратегічне протистояння США і Росії.

Джерело: заява Пентагону

Деталі: Таким чином у Пентагоні прокоментували затвердження пакету безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів.

"Це ще раз підтверджує давні оборонні відносини між США та Україною –  важливим партнером на передовій у стратегічному суперництві із Росією", – йдеться в заяві. 

У міноборони вкотре наголосили, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України у рамках міжнародно визнаних кордонів. 

Окрім того, Сполучені Штати закликали інші держави допомогти оборонному сектору України.

Пентагон також відзначив прогрес країни в оборонній реформі та боротьбі із корупцією.

Що передувало: 11 червня відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США американський Конгрес затвердив весь пакет безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (USAI).

Українська правда
Теми: СШАУкраїнагроші


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