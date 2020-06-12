Пентагон назвав Україну "важливим партнером" у суперництві з РФ
Міністерство оборони США заявило, що співробітництво України та США в оборонному секторі є важливим з огляду на стратегічне протистояння США і Росії.
Джерело: заява Пентагону
Деталі: Таким чином у Пентагоні прокоментували затвердження пакету безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів.
"Це ще раз підтверджує давні оборонні відносини між США та Україною – важливим партнером на передовій у стратегічному суперництві із Росією", – йдеться в заяві.
У міноборони вкотре наголосили, що США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України у рамках міжнародно визнаних кордонів.
Окрім того, Сполучені Штати закликали інші держави допомогти оборонному сектору України.
Пентагон також відзначив прогрес країни в оборонній реформі та боротьбі із корупцією.
Що передувало: 11 червня відповідно до рекомендацій Міністерства оборони США американський Конгрес затвердив весь пакет безпекової допомоги Україні на 2020 рік на суму 250 млн доларів за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні" (USAI).