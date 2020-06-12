Пентагон назвал Украину "важным партнером" в соперничестве с РФ

Министерство обороны США заявило, что сотрудничество Украины и США в оборонном секторе является важным учитывая стратегическое противостояние США и России.

Источник: заявление Пентагона

Детали: Таким образом в Пентагоне прокомментировали утверждение Украине пакета помощи в сфере безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов.

"Это еще раз подтверждает давние отношения в оборонном секторе между США и Украиной – важным партнером на передовой в стратегическом соперничестве с Россией", – говорится в заявлении.

В минобороны еще раз подчеркнули, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ.

Кроме того, Соединенные Штаты призвали другие государства помочь оборонному сектору Украины.

Пентагон также отметил прогресс страны в оборонной реформе и борьбе с коррупцией.

Что предшествовало: 11 июня в соответствии с рекомендациями Министерства обороны США американский Конгресс утвердил весь пакет помощи Украине в области безопасности на 2020 год на сумму 250 млн долларов по программе "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности" (USAI).