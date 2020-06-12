На Рівненщині COVID-19 подолали більше половини хворих

11 червня у Рівненській області від коронавірусу одужали ще 32 людини, загалом – 1214 осіб.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Цього ж дня в області підтвердили 23 нових випадки зараження. Вік хворих від 23-х до 79 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2231 випадок захворювання на коронавірус", – повідомив Коваль.

Зазначається, що в області зросло число летальних випадків: 11 червня померла 62-річна жінка. Загалом на Рівненщині від коронавірусу загинули 46 людей.

На досліджені у лабораторії залишаються 317 зразків.

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