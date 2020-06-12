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На Рівненщині COVID-19 подолали більше половини хворих

П'ятниця, 12 червня 2020, 05:27

11 червня у Рівненській області від коронавірусу одужали ще 32 людини, загалом – 1214 осіб. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook 

Деталі: Цього ж дня в області підтвердили 23 нових випадки зараження. Вік хворих від 23-х до 79 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2231 випадок захворювання на коронавірус", – повідомив Коваль.

Зазначається, що в області зросло число летальних випадків: 11 червня померла  62-річна жінка. Загалом на Рівненщині від коронавірусу загинули 46 людей.

На досліджені у лабораторії залишаються 317 зразків. 

Нагадаємо:

  • За добу 10 червня коронавірусну хворобу діагностували у 689 жителів України, 372 хворих одужали, а 21 помер.
  • Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 29 070 осіб, із них 13 141 одужав, 854 особи померли.

Українська правда
Теми: коронавірусРівненська область


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