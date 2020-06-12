На Ровенщине преодолели COVID-19 более половины больных
Пятница, 12 июня 2020, 05:27
11 июня в Ровенской области от коронавируса выздоровели еще 32 человека, в целом –1214 человек.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook
Детали: В этот же день в области подтвердили 23 новых случая заражения. Возраст больных от 23 до 79 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2231 случай заболевания коронавирусом", – сообщил Коваль.
Отмечается, что в области возросло число летальных случаев: 11 июня умерла 62-летняя женщина. Всего на Ровенщине от коронавируса погибли 46 человек.
На исследовании в лаборатории остаются 317 образцов.
Напомним:
- За сутки 10 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 689 жителей Украины, 372 больных выздоровели, а 21 умер.
- Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 29 070 человек, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.
Украинская правда