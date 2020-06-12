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Укр / Рус

На Ровенщине преодолели COVID-19 более половины больных

Пятница, 12 июня 2020, 05:27

11 июня в Ровенской области от коронавируса выздоровели еще 32 человека, в целом –1214 человек.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: В этот же день в области подтвердили 23 новых случая заражения. Возраст больных от 23 до 79 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2231 случай заболевания коронавирусом", – сообщил Коваль.

Отмечается, что в области возросло число летальных случаев: 11 июня умерла 62-летняя женщина. Всего на Ровенщине от коронавируса погибли 46 человек.

На исследовании в лаборатории остаются 317 образцов.

Напомним:

  • За сутки 10 июня коронавирусную болезнь диагностировали у 689 жителей Украины, 372 больных выздоровели, а 21 умер.
  • Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 29 070 человек, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область


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