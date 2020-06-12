ООС: Троє українських бійців постраждали, але ворог поніс значні втрати

11 червня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів двоє військових отримали поранення, один – бойову травму.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: Зокрема у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь біля Мар’їнки, Новомихайлівки, Гнутового, Новотроїцького, Чермалика та Павлополя.

У районі "Північ" бойовики вели обстріли по захисниках Оріхового, Хутора Вільного, Кримського та Луганського.

"Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один захисник – бойове травмування", – повідомили у штабі.

За даними розвідки, 11 червня наші воїни знищили вісім російських окупантів та ще щонайменше вісьмох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування знову порушували режим припинення вогню.