ООС: Трое украинских бойцов пострадали, но враг понес значительные потери

11 июня российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое военных получили ранения, один – боевую травму.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия".

Детали: В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь у Марьинки, Новомихайловки, Гнутово, Новотроицкого, Чермалыка и Павлополя.

В районе "Север" боевики вели обстрелы по защитниках Орехово, Хутора Вольного, Крымского и Луганского.

"В результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один защитник – боевое травмирования", – сообщили в штабе.

По данным разведки, 11 июня наши воины уничтожили восемь российских оккупантов и еще как минимум восьми ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования вновь нарушали режим прекращения огня.