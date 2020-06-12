Київ вивчає можливість посилення карантину – радник Кличка

Через збільшення випадків захворювання на Covid-19 влада Києва розгляне у п’ятницю можливість посилення карантину в місті.

Джерело: радник мера столиці Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "Станом на сьогодні о 9:30 відбудеться штаб з надзвичайних ситуацій міста, на якому ми будемо приймати рішення про можливість посилення певних обмежень, які були послаблені з 23 травня".

Деталі: За його словами, в мерії отримали останні результати досліджень по Україні, які показують велике зростання захворюваності, і Київ "знаходиться в тій же тенденції".

Бондаренко зауважив, що місто не готове до відкриття приміщень закладів громадського харчування, закладів культури, дозволу на масові заходи.

Також радник мера допустив, що на засіданні може бути ухвалене рішення "про жорсткі обмеження стосовно відвідування пляжів або повного їх закриття".

Що стосується можливого закриття громадського транспорту, то, за словами Бондаренка, питання про це наразі не стоїть.

Нагадаємо: Вже другу добу в Україні фіксують більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.