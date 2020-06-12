Киев изучает возможность усиления карантина – советник Кличко

Из-за увеличения случаев заболевания Covid-19 власти Киева рассмотрят в пятницу возможность усиления карантина в городе.

Источник: советник мэра столицы Владимир Бондаренко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "На сегодня в 9:30 состоится штаб по чрезвычайным ситуациям города, на котором мы будем принимать решение о возможности усиления определенных ограничений, которые были ослаблены с 23 мая".

Детали: По его словам, в мэрии получили последние результаты исследований по Украине, которые показывают большой рост заболеваемости, и Киев "находится в той же тенденции".

Бондаренко отметил, что город не готов к открытию помещений учреждений общественного питания, учреждений культуры, к разрешению массовых мероприятий.

Также советник мэра допустил, что на заседании может быть принято решение "о жестких ограничениях в отношении посещения пляжей или полного их закрытия".

Что касается возможного закрытия общественного транспорта, то, по словам Бондаренко, вопрос об этом пока не стоит.

Напомним: Уже вторые сутки в Украине фиксируют более 680 новых случаев заболевания COVID-19, в то время как ранее статистика находилась в пределах 300-500.