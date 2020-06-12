Ткаченко назвав сюжет 1+1 про Порошенка "спірним прикладом журналістики"

Новий міністр культури і інформполітики і колишній генеральний директор "1+1 media" Олександр Ткаченко вважає спірним прикладом журналістики сюжет телеканалу 1+1 про те, що Петро Порошенко нібито причетний до вбивства свого брата.

Джерело: інтерв'ю Ткаченко для hromadske

Пряма мова: "Ми багато чуємо про один конкретний факт, який подається в публіцистичній програмі з цитатою певної людини з розмовою про те, що за тим, що каже певна людина, є така історія. Можна звертати (увагу — ред.) на один-поодинокий факт, який є дискусійним. Але я б хотів, щоб ми звертали увагу на багато інших фактів", — зазначив Ткаченко.

Деталі: Під цим він мав на увазі "величезну кількість маніпуляцій, фейків, провокацій" щодо висвітлення Володимира Зеленського, які стосуються каналів, які пов’язують, зокрема, з Петром Порошенком. "На мій погляд, це жахливі приклади роботи журналістики", — зазначив Ткаченко.

На уточнювальне питання, як Ткаченко оцінює згаданий сюжет 1+1 про Порошенка, він відповів: "Я його відношу до спірних (прикладів журналістики — ред.)".

Нагадаємо: 23 березня в програмі "Українські сенсації" на телеканалі "1 +1" журналісти розповіли про можливу причетність Петра Порошенка до замовних вбивств, зокрема — і до смерті свого рідного брата Михайла.

Тоді Порошенко прокоментував це у Twitter, заявляючи, що інформація на телеканалі неправдива, а працівники 1+1 залякані.

Згідно з офіційною версією, брат Порошенка Михайло загинув у ДТП.