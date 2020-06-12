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Укр / Рус

Ткаченко назвал сюжет 1+1 о Порошенко "спорным примером журналистики"

Пятница, 12 июня 2020, 10:20

Новый министр культуры и информполитики и бывший генеральный директор "1+1 media" Александр Ткаченко считает спорным примером журналистики сюжет телеканала 1+1 о том, что Петр Порошенко якобы причастен к убийству своего брата.

Источник: интервью Ткаченко для hromadske

Прямая речь: "Мы много слышим об одном конкретном факте, который подается в публицистической программе с цитатой определенного человека с разговором о том, что за тем, что говорит определенный человек, есть такая история. Можно обращать (внимание - ред.) на один-единственный факт, который является дискуссионным. Но я бы хотел, чтобы мы обращали внимание на многие другие факты", - отметил Ткаченко.

Детали: Под этим он имел в виду "огромное количество манипуляций, фейков, провокаций" по освещению Владимира Зеленского, касающихся каналов, которые связывают, в частности, с Петром Порошенко. "На мой взгляд, это ужасные примеры работы журналистики", - отметил Ткаченко.

На уточняющий вопрос, как Ткаченко оценивает упомянутый сюжет 1+1 о Порошенко, он ответил: "Я его отношу к спорным (примерам журналистики - ред.)".

Напомним: 23 марта в программе "Украинский сенсации" на телеканале "1+1" журналисты рассказали о возможной причастности Петра Порошенко к заказным убийствам, в том числе - и к смерти своего родного брата Михаила.

Тогда Порошенко прокомментировал это в Twitter, заявляя, что информация на телеканале ложная, а работники 1+1 запуганы.

Согласно официальной версии, Михаил Порошенко погиб в ДТП.

Темы: ПорошенкоТкаченкотелевидениеКоломойскийскандал


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