Кабмін наново поділив Україну на райони: 129 замість 490
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 12 червня затвердив список 129 районів в Україні, замість 490 існуючих.
Джерело: засідання уряду
Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити і створити втричі менше. Існуючий районний поділ був утворений ще В СРСР, у першій половині минулого століття. Це не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, тому треба наводити порядок.
Для прикладу, є райони, де проживає 5 тисяч людей і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Великі перекоси у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне".
Деталі: За словами Шмигаля, новий проєкт районування областей потрібен для ефективного функціонування влади та не дублювання функцій.
Зокрема, у постанові передбачається формування такої кількості районів:
- АР Крим - 10 районів;
- Вінницька область - 5 районів;
- Волинська область - 4 райони;
- Дніпропетровська область - 6 районів;
- Донецька область - 8 районів;
- Житомирська область - 4 райони;
- Закарпатська область - 5 районів;
- Запорізька область - 5 районів;
- Івано-Франківська область - 5 районів;
- Київська область - 6 районів;
- Кіровоградська область - 4 райони;
- Луганська область- 8 районів;
- Львівська область - 7 районів;
- Миколаївська область - 4 райони;
- Одеська область - 6 районів;
- Полтавська область - 4 райони;
- Рівненська область - 4 райони:
- Сумська область - 5 районів;
- Тернопільська область - 3 райони;
- Харківська область - 7 районів;
- Херсонська область - 3 райони;
- Хмельницька область - 5 районів;
- Черкаська область - 4 райони;
- Чернівецька область - 3 райони;
- Чернігівська область - 4 райони.
Детальніше з проєктами карт майбутніх районів кожної області та АР Крим можна ознайомитись: тут.
Крім того, Кабмін прийняв рішення щодо формування ОТГ:
- У Київській області передбачається формування 69 територіальних громад,
- У Волинській області - 54 ТГ,
- В Одеській області - 91 ТГ,
- У Полтавській області 61 ТГ,
- У Запорізькій області - 67 ТГ,
- У Херсонській області - 49 ТГ,
- У Тернопільській області - 55 ТГ,
- У Хмельницькій області - 60 ТГ,
- У Донецькій області - 66 ТГ,
- У Житомирській області - 65 ТГ,
- У Закарпатській області - 64 ТГ,
- У Чернівецькій області - 52 ТГ,
- У Дніпропетровській області - 86 ТГ,
- У Сумській області - 51 ТГ,
- У Чернігівській області - 57 ТГ,
- У Харківській області - 56 ТГ,
- У Луганській області - 37 ТГ,
- У Миколаївській області - 52 ТГ,
- У Кіровоградській області - 49 ТГ,
- У Черкаській області - 67 ТГ,
- В Івано-Франківській області - 62 ТГ,
- У Рівненській області - 64 ТГ,
- У Вінницькій області - 63 ТГ,
- У Львівській області - 73 ТГ.
Постанову підтримали з доопрацюванням в одноденний термін. Урядовці плануюють переглянути Полтавську, Одеську, Вінницьку, Житомирську, Львівську та Сумську області.