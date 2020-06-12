Кабмін наново поділив Україну на райони: 129 замість 490

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 12 червня затвердив список 129 районів в Україні, замість 490 існуючих.

Джерело: засідання уряду

Пряма мова прем'єра Дениса Шмигаля: "Зараз існує на мапі 490 районів, їх пропонується укрупнити і створити втричі менше. Існуючий районний поділ був утворений ще В СРСР, у першій половині минулого століття. Це не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні, тому треба наводити порядок.

Для прикладу, є райони, де проживає 5 тисяч людей і є райони, де проживає 180 тисяч людей. Великі перекоси у субвенціях, дотаціях. Відповідальність у таких районах однакова, а навантаження різне".

Деталі: За словами Шмигаля, новий проєкт районування областей потрібен для ефективного функціонування влади та не дублювання функцій.

Зокрема, у постанові передбачається формування такої кількості районів:

АР Крим - 10 районів;

Вінницька область - 5 районів;

Волинська область - 4 райони;

Дніпропетровська область - 6 районів;

Донецька область - 8 районів;

Житомирська область - 4 райони;

Закарпатська область - 5 районів;

Запорізька область - 5 районів;

Івано-Франківська область - 5 районів;

Київська область - 6 районів;

Кіровоградська область - 4 райони;

Луганська область- 8 районів;

Львівська область - 7 районів;

Миколаївська область - 4 райони;

Одеська область - 6 районів;

Полтавська область - 4 райони;

Рівненська область - 4 райони:

Сумська область - 5 районів;

Тернопільська область - 3 райони;

Харківська область - 7 районів;

Херсонська область - 3 райони;

Хмельницька область - 5 районів;

Черкаська область - 4 райони;

Чернівецька область - 3 райони;

Чернігівська область - 4 райони.

Детальніше з проєктами карт майбутніх районів кожної області та АР Крим можна ознайомитись: тут.

Крім того, Кабмін прийняв рішення щодо формування ОТГ:

У Київській області передбачається формування 69 територіальних громад,

У Волинській області - 54 ТГ,

В Одеській області - 91 ТГ,

У Полтавській області 61 ТГ,

У Запорізькій області - 67 ТГ,

У Херсонській області - 49 ТГ,

У Тернопільській області - 55 ТГ,

У Хмельницькій області - 60 ТГ,

У Донецькій області - 66 ТГ,

У Житомирській області - 65 ТГ,

У Закарпатській області - 64 ТГ,

У Чернівецькій області - 52 ТГ,

У Дніпропетровській області - 86 ТГ,

У Сумській області - 51 ТГ,

У Чернігівській області - 57 ТГ,

У Харківській області - 56 ТГ,

У Луганській області - 37 ТГ,

У Миколаївській області - 52 ТГ,

У Кіровоградській області - 49 ТГ,

У Черкаській області - 67 ТГ,

В Івано-Франківській області - 62 ТГ,

У Рівненській області - 64 ТГ,

У Вінницькій області - 63 ТГ,

У Львівській області - 73 ТГ.

Постанову підтримали з доопрацюванням в одноденний термін. Урядовці плануюють переглянути Полтавську, Одеську, Вінницьку, Житомирську, Львівську та Сумську області.