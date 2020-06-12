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Кабмин заново поделил Украину на районы: 129 вместо 490

Пятница, 12 июня 2020, 11:46

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил список 129 районов в Украине, вместо 490 существующих.

Источник: заседание правительства

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок.

Например, есть районы, где проживает 5 тысяч человек и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная".

Детали: По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствии дублирования функций.

В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

  • АР Крым - 10 районов;
  • Винницкая область - 5 районов;
  • Волынская область - 4 района;
  • Днепропетровская область - 6 районов;
  • Донецкая область - 8 районов;
  • Житомирская область- 4 района;
  • Закарпатская область - 5 районов;
  • Запорожская область - 5 районов;
  • Ивано-Франковская область - 5 районов;
  • Киевская область - 6 районов;
  • Кировоградская область - 4 района;
  • Луганская область - 8 районов;
  • Львовская область - 7 районов;
  • Николаевская область - 4 района;
  • Одесская область - 6 районов;
  • Полтавская область - 4 района;
  • Ровенская область - 4 района;
  • Сумская область - 5 районов;
  • Тернопольская область - 3 района;
  • Харьковская область - 7 районов;
  • Херсонская область - 3 района;
  • Хмельницкая область - 5 районов;
  • Черкасская область - 4 района;
  • Черновицкая область - 3 района;
  • Черниговская область - 4 района.

Подробнее с проэктам карт будущих районов каждой области и АР Крым можно ознакомиться: здесь.

Кроме того, Кабмин принял решение о формировании ОТО:

  • В Киевской области ожидается формирование 69 территориальных общин,
  • В Волынской области - 54 ТО,
  • В Одесской области - 91 ТО,
  • В Полтавской области 61 ТО,
  • В Запорожской области - 67 ТО,
  • В Херсонской области - 49 ТО,
  • В Тернопольской области - 55 ТО,
  • В Хмельницкой области - 60 ТО,
  • В Донецкой области - 66 ТО,
  • В Житомирской области - 65 ТО,
  • В Закарпатской области - 64 ТО,
  • В Черновицкой области - 52 ТО,
  • В Днепропетровской области - 86 ТО,
  • В Сумской области - 51 ТО,
  • В Черниговской области - 57 ТО,
  • В Харьковской области - 56 ТО,
  • В Луганской области - 37 ТО,
  • В Николаевской области - 52 ТО,
  • В Кировоградской области - 49 ТО,
  • В Черкасской области - 67 ТО,
  • В Ивано-Франковской области - 62 ТО,
  • В Ровенской области - 64 ТО,
  • В Винницкой области - 63 ТО,
  • Во Львовской области - 73 ТО.

Постановление поддержали с доработкой в ​​однодневный срок. Чиновники планируют пересмотреть Полтавскую, Одесскую, Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Сумскую области.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Кабинет министровдецентрализацияУкраина


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