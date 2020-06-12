Кабмин заново поделил Украину на районы: 129 вместо 490

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил список 129 районов в Украине, вместо 490 существующих.

Источник: заседание правительства

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок.

Например, есть районы, где проживает 5 тысяч человек и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная".

Детали: По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствии дублирования функций.

В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:

АР Крым - 10 районов;

Винницкая область - 5 районов;

Волынская область - 4 района;

Днепропетровская область - 6 районов;

Донецкая область - 8 районов;

Житомирская область- 4 района;

Закарпатская область - 5 районов;

Запорожская область - 5 районов;

Ивано-Франковская область - 5 районов;

Киевская область - 6 районов;

Кировоградская область - 4 района;

Луганская область - 8 районов;

Львовская область - 7 районов;

Николаевская область - 4 района;

Одесская область - 6 районов;

Полтавская область - 4 района;

Ровенская область - 4 района;

Сумская область - 5 районов;

Тернопольская область - 3 района;

Харьковская область - 7 районов;

Херсонская область - 3 района;

Хмельницкая область - 5 районов;

Черкасская область - 4 района;

Черновицкая область - 3 района;

Черниговская область - 4 района.

Подробнее с проэктам карт будущих районов каждой области и АР Крым можно ознакомиться: здесь.

Кроме того, Кабмин принял решение о формировании ОТО:

В Киевской области ожидается формирование 69 территориальных общин,

В Волынской области - 54 ТО,

В Одесской области - 91 ТО,

В Полтавской области 61 ТО,

В Запорожской области - 67 ТО,

В Херсонской области - 49 ТО,

В Тернопольской области - 55 ТО,

В Хмельницкой области - 60 ТО,

В Донецкой области - 66 ТО,

В Житомирской области - 65 ТО,

В Закарпатской области - 64 ТО,

В Черновицкой области - 52 ТО,

В Днепропетровской области - 86 ТО,

В Сумской области - 51 ТО,

В Черниговской области - 57 ТО,

В Харьковской области - 56 ТО,

В Луганской области - 37 ТО,

В Николаевской области - 52 ТО,

В Кировоградской области - 49 ТО,

В Черкасской области - 67 ТО,

В Ивано-Франковской области - 62 ТО,

В Ровенской области - 64 ТО,

В Винницкой области - 63 ТО,

Во Львовской области - 73 ТО.

Постановление поддержали с доработкой в ​​однодневный срок. Чиновники планируют пересмотреть Полтавскую, Одесскую, Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Сумскую области.