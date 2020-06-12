Кабмин заново поделил Украину на районы: 129 вместо 490
Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил список 129 районов в Украине, вместо 490 существующих.
Источник: заседание правительства
Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок.
Например, есть районы, где проживает 5 тысяч человек и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная".
Детали: По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствии дублирования функций.
В частности, в постановлении предусматривается формирование такого количества районов:
- АР Крым - 10 районов;
- Винницкая область - 5 районов;
- Волынская область - 4 района;
- Днепропетровская область - 6 районов;
- Донецкая область - 8 районов;
- Житомирская область- 4 района;
- Закарпатская область - 5 районов;
- Запорожская область - 5 районов;
- Ивано-Франковская область - 5 районов;
- Киевская область - 6 районов;
- Кировоградская область - 4 района;
- Луганская область - 8 районов;
- Львовская область - 7 районов;
- Николаевская область - 4 района;
- Одесская область - 6 районов;
- Полтавская область - 4 района;
- Ровенская область - 4 района;
- Сумская область - 5 районов;
- Тернопольская область - 3 района;
- Харьковская область - 7 районов;
- Херсонская область - 3 района;
- Хмельницкая область - 5 районов;
- Черкасская область - 4 района;
- Черновицкая область - 3 района;
- Черниговская область - 4 района.
Подробнее с проэктам карт будущих районов каждой области и АР Крым можно ознакомиться: здесь.
Кроме того, Кабмин принял решение о формировании ОТО:
- В Киевской области ожидается формирование 69 территориальных общин,
- В Волынской области - 54 ТО,
- В Одесской области - 91 ТО,
- В Полтавской области 61 ТО,
- В Запорожской области - 67 ТО,
- В Херсонской области - 49 ТО,
- В Тернопольской области - 55 ТО,
- В Хмельницкой области - 60 ТО,
- В Донецкой области - 66 ТО,
- В Житомирской области - 65 ТО,
- В Закарпатской области - 64 ТО,
- В Черновицкой области - 52 ТО,
- В Днепропетровской области - 86 ТО,
- В Сумской области - 51 ТО,
- В Черниговской области - 57 ТО,
- В Харьковской области - 56 ТО,
- В Луганской области - 37 ТО,
- В Николаевской области - 52 ТО,
- В Кировоградской области - 49 ТО,
- В Черкасской области - 67 ТО,
- В Ивано-Франковской области - 62 ТО,
- В Ровенской области - 64 ТО,
- В Винницкой области - 63 ТО,
- Во Львовской области - 73 ТО.
Постановление поддержали с доработкой в однодневный срок. Чиновники планируют пересмотреть Полтавскую, Одесскую, Винницкую, Житомирскую, Львовскую и Сумскую области.