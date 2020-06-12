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Кабмін погодив зміну голови Вінницької ОДА: ним стане голова ДУСі

П'ятниця, 12 червня 2020, 12:02

Кабінет міністрів погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Джерело: засідання уряду 12 червня

Деталі: Серед кадрових питань міністри розглянули звільнення з цієї посади Владислава Скальського і призначення Сергія Борзова, який є главою Державного управління справами.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Скальському, який був присутній на засіданні. Водночас зазначив, що чинний керівник ДУС Сергій Борзов наразі перебуває за межами Києва і не зміг бути присутнім.

За словами Шмигаля, формальну співбесіду можна не проводити, бо це "підготовлений державний службовець із 22 роками досвіду".

Що було раніше: 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова.

Передісторія:

  • Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
  • У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства.
  • У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
  • Його дружина Ірина Борзова - нардеп від "Слуги нароода": вона перемогла на виборах в окрузі №14 у Вінницькій області.

Валентина Романенко, УП
Теми: Вінницька область


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