Кабмін погодив зміну голови Вінницької ОДА: ним стане голова ДУСі
Кабінет міністрів погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.
Джерело: засідання уряду 12 червня
Деталі: Серед кадрових питань міністри розглянули звільнення з цієї посади Владислава Скальського і призначення Сергія Борзова, який є главою Державного управління справами.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Скальському, який був присутній на засіданні. Водночас зазначив, що чинний керівник ДУС Сергій Борзов наразі перебуває за межами Києва і не зміг бути присутнім.
За словами Шмигаля, формальну співбесіду можна не проводити, бо це "підготовлений державний службовець із 22 роками досвіду".
Що було раніше: 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова.
Передісторія:
- Сергій Борзов раніше грав у складі команди КВК "Вінницькі Перці".
- У 2014 році його призначили заступником керівника ДУС. У 2018 році Борзов став т.в.о. керівника відомства.
- У 2016 році журналісти дізнались, що ДУС виділило Сергію Борзову та його родині квартиру на 190 кв.м попри забезпеченість.
- Його дружина Ірина Борзова - нардеп від "Слуги нароода": вона перемогла на виборах в окрузі №14 у Вінницькій області.