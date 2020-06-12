Кабмін погодив зміну голови Вінницької ОДА: ним стане голова ДУСі

Кабінет міністрів погодив зміну голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Джерело: засідання уряду 12 червня

Деталі: Серед кадрових питань міністри розглянули звільнення з цієї посади Владислава Скальського і призначення Сергія Борзова, який є главою Державного управління справами.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль подякував Скальському, який був присутній на засіданні. Водночас зазначив, що чинний керівник ДУС Сергій Борзов наразі перебуває за межами Києва і не зміг бути присутнім.

За словами Шмигаля, формальну співбесіду можна не проводити, бо це "підготовлений державний службовець із 22 роками досвіду".

Що було раніше: 1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова.

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