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Кабмин согласовал смену главы Винницкой ОГА: им станет глава ГУД

Пятница, 12 июня 2020, 12:02
Кабмин согласовал смену главы Винницкой ОГА: им станет глава ГУД

Кабинет министров согласовал смену председателя Винницкой областной государственной администрации.

Источник: заседание правительства 12 июня

Детали: Среди кадровых вопросов министры рассмотрели увольнение с этой должности Владислава Скальского и назначение Сергея Борзова, который является главой Государственного управления делами.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Скальского, который присутствовал на заседании. В то же время отметил, что действующий руководитель ГУД Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева и не смог присутствовать.

По словам Шмыгаля, формальное собеседование можно не проводить, потому что это "подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта".

Что было раньше: 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова.

Предыстория:

  • Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
  • В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства.
  • В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
  • Его жена Ирина Борзова - нардеп от "Слуги нароода": она победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Винницкая область
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