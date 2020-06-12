Кабмин согласовал смену главы Винницкой ОГА: им станет глава ГУД
Кабинет министров согласовал смену председателя Винницкой областной государственной администрации.
Источник: заседание правительства 12 июня
Детали: Среди кадровых вопросов министры рассмотрели увольнение с этой должности Владислава Скальского и назначение Сергея Борзова, который является главой Государственного управления делами.
Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Скальского, который присутствовал на заседании. В то же время отметил, что действующий руководитель ГУД Сергей Борзов сейчас находится за пределами Киева и не смог присутствовать.
По словам Шмыгаля, формальное собеседование можно не проводить, потому что это "подготовленный государственный служащий с 22 годами опыта".
Что было раньше: 1 августа 2019 года президент Владимир Зеленский назначил руководителем Государственного управления делами Сергея Борзова.
Предыстория:
- Сергей Борзов раньше играл в составе команды КВН "Винницкие перцы".
- В 2014 году его назначили заместителем руководителя ГУД. В 2018 году Борзов стал и.о. руководителя ведомства.
- В 2016 году журналисты узнали, что ГУД выделило Сергею Борзову и его семье квартиру на 190 кв.м несмотря на обеспеченность.
- Его жена Ирина Борзова - нардеп от "Слуги нароода": она победила на выборах в округе №14 в Винницкой области.