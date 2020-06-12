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Зеленський змінив очільника Запоріжжя

П'ятниця, 12 червня 2020, 13:40
Зеленський змінив очільника Запоріжжя
Віталій Боговін

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Туринка з посади глави Запорізької облдержадміністрації і призначив замість нього Віталія Боговіна.

Джерело: укази 220 та 221 від 11 червня, тексти яких опубліковані на сайті президента

Дослівно: "Призначити Боговіна Віталія Вікторовича головою Запорізької обласної державної адміністрації".

Боговіну 50 років.

За даними сайту Latifundist, він є співвласником групи компаній BKW Group. Професійний агроном.

Нагадаємо: Раніше Кабінет міністрів погодив зміну голови Запорізької обласної державної адміністрації – звільнення Віталія Туринка та призначення Віталія Боговіна.

Звільнення Туринка відбулося на підставі заяви "за угодою сторін".

Віце-прем’єр Михайло Федоров сказав, що "Запорізька область знаходиться з точки зору ефективності голови обласної адміністрації на третьому місці з кінця".

Також, за його словами, є інформація від правоохоронних органів про відкриті кримінальні провадження на заступників Туринка. Тому треба змінити керівника області

Віталій Боговін представив себе на засіданні Кабміну. Він зізнався, що не має досвіду роботи на державній службі, але має досвід ведення бізнесу і мотивацію працювати у владі на користь людей.

Також він озвучив свої плани на новій посаді: "Є бачення деяких проєктів, які я хочу з командою привести в Запорізьку область – і зробити стартап на цій області, щоб через рік-два вся Україна побачила, як можна працювати".

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗапоріжжямісцева влада
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