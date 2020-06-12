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Зеленский сменил руководителя Запорожской области

Пятница, 12 июня 2020, 13:40
Зеленский сменил руководителя Запорожской области
Виталий Боговин

Президент Владимир Зеленский уволил Виталия Туринка с должности главы Запорожской облгосадминистрации и назначил вместо него Виталия Боговина.

Источник: указы 220 и 221 от 11 июня, тексты которых опубликованы на сайте президента

Дословно: "Назначить Боговина Виталия Викторовича председателем Запорожской областной государственной администрации".

Боговину 50 лет.

По данным сайта Latifundist, он является совладельцем группы компаний BKW Group. Профессиональный агроном.

Напомним: Ранее Кабинет министров согласовал смену председателя Запорожской областной государственной администрации – увольнение Виталия Туринка и назначение Виталия Боговина.

Отставка Туринка произошла на основании заявления "по соглашению сторон".

Вице-премьер Михаил Федоров сказал, что "Запорожская область находится с точки зрения эффективности главы областной администрации на третьем месте с конца".

Также, по его словам, есть информация от правоохранительных органов об открытых уголовных производствах против заместителей Туринка. Поэтому надо сменить руководителя области.

Виталий Боговин представил себя на заседании Кабмина. Он признался, что не имеет опыта работы на государственной службе, но имеет опыт ведения бизнеса и мотивацию работать во власти в интересах людей.

Также он озвучил свои планы на новой должности: "Есть видение некоторых проектов, которые я хочу с командой внедрить в Запорожской области - и сделать стартап на этой области, чтобы через год-два вся Украина увидела, как можно работать".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийЗапорожьеместная власть
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