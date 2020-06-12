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Давно заслужено: у НАТО вітають Україну з приєднанням до Програми розширених можливостей

П'ятниця, 12 червня 2020, 18:02

Країни НАТО вітають Україну із приєднанням до Програми розширених можливостей Альянсу, яка допоможе підтримати і поглибити співпрацю України із силовим блоком. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Щиро вітаємо Україну з отриманням давно заслуженого статусу партнера із розширених можливостей НАТО. Його наявність принесе взаємну вигоду як Альянсу, так і українському народу. Незалежна, суверенна і стабільна Україна - ключ до євроатлантичної безпеки", - заявив у своєму Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який відреагував на новину першим із іноземних глав дипломатії.

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич назвав присвоєння Україні статусу "ще одним кроком у євроатлантичній інтеграції". "Ми також дуже вдячні Україні за її внесок в місії Альянсу", - заявив латвійський дипломат.

У місії США при НАТО вважають, що цей крок "визнає видатний внесок України в євроатлантичну безпеку і призведе до ще міцніших відносин і співпраці між НАТО і Україною".

"Ми вітаємо рішення союзників по НАТО надати Україні статус партнера з розширених можливостей" - йдеться у заяві місії США при НАТО у Twitter.

"Я вітаю сьогоднішнє присвоєння статусу партнера з розширених можливостей НАТО Україні - це зміцнює тісні відносини між НАТО і Україною. Велика Британія залишається твердо прихильною безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України", - відреагував глава британського МЗС Домінік Рааб.

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. 

Цей статус є частиною партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які зробили значний внесок в операції та місії під проводом НАТО.

Як партнер із розширених можливостей, Україна отримає розширений доступ до програм і навчань Альянсу із взаємосумісності, а також скористається ширшим обміном інформацією.

У НАТО окремо підкреслили, що цей статус не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсу. 

Теми: НАТОУкраїна
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