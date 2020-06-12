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Давно заслуженно: в НАТО поздравляют Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей

Пятница, 12 июня 2020, 18:02

Страны НАТО приветствуют Украину с присоединением к Программе расширенных возможностей Альянса, которая поможет поддержать и углубить сотрудничество Украины с силовым блоком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляем Украину с получением давно заслуженного статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Его наличие принесет взаимную выгоду как Альянсу, так и украинскому народу. Независимая, суверенная и стабильная Украина - ключ к евроатлантической безопасности", - заявил в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, который отреагировал на новость первым из иностранных глав дипломатии.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал присвоение Украине статуса "еще одним шагом в евроатлантической интеграции". "Мы также очень благодарны Украине за ее вклад в миссии Альянса", - заявил латвийский дипломат.

В миссии США при НАТО считают, что этот шаг "признает выдающийся вклад Украины в евроатлантическую безопасность и приведет к еще более крепким отношениям и сотрудничеству между НАТО и Украиной".

"Мы приветствуем решение союзников по НАТО предоставить Украине статус партнера расширенных возможностей", - говорится в заявлении миссии США при НАТО в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее присвоение статуса партнера расширенных возможностей НАТО Украине - это укрепляет тесные отношения между НАТО и Украиной. Великобритания сохраняет твердую приверженность безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины", - отреагировал глава британского МИД Доминик Рааб.

Темы: НАТОУкраина
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