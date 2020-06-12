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В уряді пояснили, що дасть Україні статус партнера розширених можливостей НАТО

П'ятниця, 12 червня 2020, 19:18

В уряді розповіли, що може отримати Україна в результаті членства у Програмі розширених можливостей НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", детальне роз'яснення з цього приводу навів Офіс віцепрем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції.

В офісі пояснили, що статус партнера розширених можливостей є частиною Ініціативи НАТО з питань взаємосумісності партнерів, яка має на меті підтримувати та поглиблювати співпрацю між союзниками і партнерами.

"Це особливий формат співпраці, який НАТО пропонує найближчим союзникам, що готові тісно співпрацювати з Альянсом для протидії світовим загрозам. Такий формат дозволяє кожній країні обрати сфери для взаємодії, які будуть максимально корисними для неї та НАТО" - йдеться в інфографіці, оприлюдненій офісом на сторінці у Facebook.

Програма відкриває ширші можливості секторальної взаємосумісності з НАТО у сферах логістики, зв’язку, управління військами.

Як пояснили в офісі, в результаті членства в Програмі Україна зможе брати участь у плануванні операцій НАТО, отримає допуск до всіх навчань НАТО, доступ до передового досвіду та пріоритетної сертифікації сил і засобі.

Також представники України зможуть займати посади в штаб-квартирі та командних структурах НАТО.

Крім того, Україна матиме поглиблений і швидший обмін розвідданими з країнами членами НАТО.

Участь в Програмі також передбачає поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря і спільну протидію кіберзагрозам, міжнародному тероризму і організованій злочинності.

Крім України, статус партнерів розширених можливостей мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.

12 червня Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. 

У НАТО окремо підкреслили, що цей статус не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсу. 

Теми: Кабінет міністрівУкраїнаНАТО
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