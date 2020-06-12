В правительстве объяснили, что даст Украине статус партнера расширенных возможностей НАТО

В правительстве рассказали, что может получить Украина в результате членства в Программе расширенных возможностей НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", детальное разъяснение по этому поводу привел Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В офисе объяснили, что статус партнера расширенных возможностей является частью Инициативы НАТО по вопросам совместимости партнеров, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами.

"Это особый формат сотрудничества, который НАТО предлагает ближайшим союзникам, готовым тесно сотрудничать с Альянсом для противодействия мировым угрозам. Такой формат позволяет каждой стране выбрать сферы для взаимодействия, которые будут максимально полезными для нее и НАТО", - говорится в инфографике, обнародованном офисом на странице в Facebook.

Программа открывает широкие возможности секторальной взаимосовместимости с НАТО в сферах логистики, связи, управления войсками.

Как пояснили в офисе, в результате членства в программе Украина сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО, доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средстве.

Также представители Украины смогут занимать должности в штаб-квартире и командных структурах НАТО.

Кроме того, Украина будет иметь углубленный и более быстрый обмен разведданными со странами членами НАТО.

Участие в Программе также предусматривает углубление сотрудничества по обеспечению безопасности в акватории Черного моря и совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности.

Кроме Украины, статус партнеров расширенных возможностей имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.

В НАТО отдельно подчеркнули, что этот статус не влияет на решение относительно членства страны в Альянсе.