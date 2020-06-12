У Європарламенті застерегли від політичного переслідування Порошенка

Європейський парламент обіцяє пильно стежити за справою п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, та застерігає від його переслідування з метою політичної боротьби.

Про це йдеться у заяві голови делегації Європарламенту у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольда Ващиковського, голови делегації Європарламенту в парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюса Кубілюса і віцеголови делегації Європарламенту у парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Траяна Бесеску, з якою ознайомилась "Європейська правда".

"Європейський парламент неодноразово виступав за європейську перспективу України, в тому числі в резолюціях. Цей орган вважає Україну частиною нашої європейської родини, не тільки через геополітичні причини, а й тому, що наші суспільства поділяють одні й ті ж цінності", - заявили члени Європейського парламенту.

Вони підкреслили, що завдяки Угоді про асоціацію Україна і ЄС взяли на себе зобов'язання розвивати тісні та міцні відносини на основі поваги демократичних принципів, верховенства права, належного управління, прав людини та основних свобод.

"Серед наших спільних стандартів ідея рівності всіх громадян перед законом, презумпція невинуватості і право на справедливий суд. Судові розгляди повинні грунтуватися тільки на фактах і не повинні використовуватися як засіб політичної боротьби", - попередили євродепутати.

"Справа колишнього президента Порошенко буде пильно відстежуватися у цьому органі (Європарламенті - Ред.), і ми віримо, що нинішня адміністрація України буде дотримуватися найвищих стандартів верховенства права і справедливості", - додали вони.

10 червня у Державному бюро розслідувань заявили, що прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

Колишній президент Польщі Александр Квасневський застеріг українського президента Володимира Зеленського від переслідування політичних опонентів.