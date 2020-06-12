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В Европарламенте предостерегли от политического преследования Порошенко

Пятница, 12 июня 2020, 19:50

Европейский парламент обещает пристально следить за делом пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, и предостерегает от его преследования в целях политической борьбы.

Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Витольда Ващиковского, главы делегации Европарламента в парламентской ассамблее Евронест Андрюса Кубилюса и вице-головы делегации Европарламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС Траяна Бэсеску, с которым ознакомилась "Европейская правда".

"Европейский парламент неоднократно выступал за европейскую перспективу Украины, в том числе в резолюциях. Этот орган считает Украину частью нашей европейской семьи, не только из-за геополитических причин, но и потому, что наши общества разделяют одни и те же ценности", - заявили члены Европейского парламента.

Они подчеркнули, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина и ЕС взяли на себя обязательства развивать тесные и прочные отношения на основе уважения демократических принципов, верховенства права, надлежащего управления, прав человека и основных свобод.

"Среди общих стандартов идея равенства всех граждан перед законом, презумпция невиновности и право на справедливый суд. Судебные разбирательства должны основываться только на фактах и ​​не должны использоваться как средство политической борьбы", - предупредили евродепутаты.

"Дело бывшего президента Порошенко будет пристально отслеживаться в этом органе (Европарламенте - Ред.), и мы верим, что нынешняя администрация Украины будет придерживаться самых высоких стандартов верховенства права и справедливости", - добавили они.

10 июня в Государственном бюро расследований заявили, что прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский предостерег украинского президента Владимира Зеленского от преследования политических оппонентов

Темы: ЕвропарламентПорошенко


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