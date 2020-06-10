Порошенку у ДБР вручили підозру, його адвокат заперечує

П'ятому президенту Петру Порошенку вручили підозру у будівлі Державного бюро розслідування, але його адвокат Ілля Новіков заперечує це і заявляє, що він покинув приміщення.

Джерело: трансляція "Євросолідарності", пресслужба ДБР

Пряма мова Новікова: "Допит не відбувся, бо такого плану здійснювати допит не було. Насправді, був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру.

Як тільки ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того як мав початися допит, до нас прийшов працівник Офісу генпрокурора і спробував здійснити повідомлення.

Оскільки це не було згідно з законом, не було згідно з процедурою, ми відмовилися від спілкування з цією людиною і зараз Петро Порошенко покинув будівлю ДБР".

Деталі: Водночас, у ДБР зазначають, що прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

За словами адвоката Порошенка, підозру намагалися вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Захисник сказав, що звинувачення сформульовано так наче б то "Порошенко з метою вкрасти зарплатню Семочка призначив його на посаду в обхід процедури".

Новіков зазначив, що за законом, підозру народному депутату має вручати особисто генпрокурор Ірина Венедіктова.

Допит Порошенка у ДБР, який призначили на 10 червня на 11.00, мав стосуватися справи про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників. Його викликали у якості свідка.

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