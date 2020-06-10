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Порошенку у ДБР вручили підозру, його адвокат заперечує

Середа, 10 червня 2020, 11:39
Порошенку у ДБР вручили підозру, його адвокат заперечує

П'ятому президенту Петру Порошенку вручили підозру у будівлі Державного бюро розслідування, але його адвокат Ілля Новіков заперечує це і заявляє, що він покинув приміщення.

Джерело: трансляція "Євросолідарності", пресслужба ДБР

Пряма мова Новікова: "Допит не відбувся, бо такого плану здійснювати допит не було. Насправді, був план спробувати вручити Петру Порошенку повідомлення про підозру.

Як тільки ми з колегами зайшли до кабінету слідчого, ще до того як мав початися допит, до нас прийшов працівник Офісу генпрокурора і спробував здійснити повідомлення.

Оскільки це не було згідно з законом, не було згідно з процедурою, ми відмовилися від спілкування з цією людиною і зараз Петро Порошенко покинув будівлю ДБР".

Деталі: Водночас, у ДБР зазначають, що прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.

За словами адвоката Порошенка, підозру намагалися вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка

Захисник сказав, що звинувачення сформульовано так наче б то "Порошенко з метою вкрасти зарплатню Семочка призначив його на посаду в обхід процедури".

Новіков зазначив, що за законом, підозру народному депутату має вручати особисто генпрокурор Ірина Венедіктова. 

Довідково: За законом, письмове повідомлення про підозру нардепу має здійснювати генпрокурор або його заступник, який очолює антикорупційну прокуратуру. Однак це питання є суперечливим і по-різному трактується українськими судами. Зокрема, у законі не зазначено, чи зобов'язаний генпрокурор лише підписати підозру чи має безпосередньо її вручити. Українські суди у різних справах вирішують це питання по-різному. Наприклад, виправдавши міського голову Одеси Геннадія Труханова, суд сказав, що не вважає його підозру врученою саме через таку ж неузгодженість, яка стосується також і мерів.

Допит Порошенка у ДБР, який призначили на 10 червня на 11.00, мав стосуватися справи про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників. Його викликали у якості свідка.

Читайте також: У чому проблеми з підозрою для Порошенка. Публікуємо її текст від ДБР

Нагадаємо:

  • 6 квітня 2019 року президент України Петро Порошенко провів зустрічі з представниками громадських організацій. За даними УП, Порошенко пообіцяв, що найближчими днями звільнить Семочка з посади заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. 14 квітня 2019 року стало відомо, що Порошенко звільнив Семочка.
  • 7 квітня Семочка помітили в Адміністрації президента.
  • Раніше журналісти оприлюднили результати власного розслідування про статки першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
  • Його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти. За даними ЗМІ, родичі Семочка постійно "курсують" між Києвом та анексованим Кримом.
  • На початку грудня контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка Семочка мають російське громадянство. Сам Семочко заявив що не має стосунку до будинків під Києвом вартістю в мільйони доларів, а його дружина є виключно громадянкою України.
  • НАБУ відкрило справу Семочка за статтею "незаконне збагачення". Згодом в СБУ повідомили, що розпочали кримінальне провадження за статтею "державна зрада".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоДБР
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