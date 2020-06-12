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Аваков хоче "віджати" організовану злочинність на Запоріжжі

П'ятниця, 12 червня 2020, 20:10
Аваков хоче віджати організовану злочинність на Запоріжжі
Фото МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Арсен заявив, що має намір подолати організовану злочинність у Запорізькій області, тому радить "ворам у законі" забути про свою діяльність або їхати в іншу країну.

Джерело: пресслужба МВС у Facebook з посиланням на заяву Авакова на координаційній нараді керівників правоохоронних органів у Запоріжжі 12 червня

Пряма мова: "Ми домовилися про системний наступ на організовану злочинність. Сьогодні професійно розібрали багато ситуацій і конкретних схем. Наша філософія – "віджимати" організовану злочинність і злочинні манери з повсякденного життя запорізьких громадян. Повинно бути безпечно, зрозуміло і конкретно".

Деталі: Аваков додав, що наразі у Запорізькій області функціонують 6 організованих злочинних угруповань, а також ще одне угруповання з Дніпропетровської області, яке впливає на деякі події у цьому регіоні.

Як приклад міністр навів те, що "вори в законі" в Україні контролюють 80% викрадень транспортних засобів і 60% квартирних крадіжок.

Що було раніше: 4 червня Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".

Українська правда

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Теми: АваковМВСЗапоріжжя
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