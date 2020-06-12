Усі розділи
Укр / Рус

Аваков хоче "віджати" організовану злочинність на Запоріжжі

П'ятниця, 12 червня 2020, 20:10
Фото МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Арсен заявив, що має намір подолати організовану злочинність у Запорізькій області, тому радить "ворам у законі" забути про свою діяльність або їхати в іншу країну.

Джерело: пресслужба МВС у Facebook з посиланням на заяву Авакова на координаційній нараді керівників правоохоронних органів у Запоріжжі 12 червня

Пряма мова: "Ми домовилися про системний наступ на організовану злочинність. Сьогодні професійно розібрали багато ситуацій і конкретних схем. Наша філософія – "віджимати" організовану злочинність і злочинні манери з повсякденного життя запорізьких громадян. Повинно бути безпечно, зрозуміло і конкретно".

Деталі: Аваков додав, що наразі у Запорізькій області функціонують 6 організованих злочинних угруповань, а також ще одне угруповання з Дніпропетровської області, яке впливає на деякі події у цьому регіоні.

Як приклад міністр навів те, що "вори в законі" в Україні контролюють 80% викрадень транспортних засобів і 60% квартирних крадіжок.

Що було раніше: 4 червня Верховна Рада ухвалила закон про відповідальність за злочини, вчинені злочинною спільнотою, який вводить в поле карної діяльності поняття "вор у законі".

Українська правда
Теми: АваковМВСЗапоріжжя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Усі головні новини...
Аваков
Аваков умив руки від справи Шеремета: Президент і міністр не керують слідством
Шмигаль захищає Авакова: Він демонструє хороші якості
Зеленський: Шеремет - особиста відповідальність Авакова. Хочу побачити, як закінчиться
Останні новини
13:52
Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії
13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода
13:45
ВАКС виніс перший тюремний вирок
13:40
"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села
13:14
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
13:14
Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради
13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
13:06
У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти
12:50
Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом
12:48
Технічні проблеми із пробним ЗНО: у міністерстві розповіли, куди звертатися за допомогою
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!