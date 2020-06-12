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Аваков хочет "отжать" организованную преступность на Запорожье

Пятница, 12 июня 2020, 20:10
Аваков хочет отжать организованную преступность на Запорожье
Фото МВД

Министр внутренних дел Арсен Арсен заявил, что намерен побороть организованную преступность в Запорожской области, поэтому советует "ворам в законе" забыть о своей деятельности или ехать в другую страну.

Источник: пресс-служба МВД в Facebook со ссылкой на заявление Авакова на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Запорожье 12 июня

Прямая речь: "Мы договорились о системном наступлении на организованную преступность. Сегодня профессионально разобрали много ситуаций и конкретных схем. Наша философия – "отжимать" организованную преступность и преступные манеры из повседневной жизни запорожских граждан. Должно быть безопасно, понятно и конкретно".

Детали: Аваков добавил, что сейчас в Запорожской области функционируют 6 организованных преступных группировок, а также еще одна группировка из Днепропетровской области, которая влияет на некоторые события в этом регионе.

В качестве примера министр привел то, что "воры в законе" в Украине контролируют 80% угонов транспортных средств и 60% квартирных краж.

Что было раньше: 4 июня Верховная Рада приняла закон об ответственности за преступления, совершенные преступным сообществом, который вводит в поле уголовной деятельности понятие "вор в законе".

Украинская правда

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Темы: АваковМВДЗапорожье
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