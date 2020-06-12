Люди стоять більше доби на КПВВ: бойовики блокують проїзд

Третю добу поспіль російські війська та їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних, які намагаються перетнути лінію розмежування у будь-який з боків.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Більше доби перед блокпостом збройних формувань Російської Федерації перебувають на легковому автомобілі 2 людини. Учора їх пропустили українські прикордонники на непідконтрольну територію. Проте бойовики псевдореспублік ніяк не реагують на прохання та вмовляння людей, яким нагально потрібно потрапити до рідної домівки.

Сьогодні, 12 червня, збройні формування Російської Федерації не випустили з окупованої частини Донбасу жодного українця, які намагалися потрапити до підконтрольної Уряду території.

Водночас українські прикордонники належним чином оформили та пропустили на тимчасово окуповану територію Донбасу 5 осіб через КПВВ "Станиця Луганська" та 1 автомобіль і 1 особу через КПВВ "Мар’їнка". Російські найманці блокували їхні спроби перетнули лінію розмежування. Прочекавши даремно кілька годин перед протитанковими загородженнями агресора, люди отримали відмову.

Передісторія: У районі проведення ООС 10 червня частково відновлено роботу українських КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська". Пропускні операції у цих контрольних пунктах в’їзду-виїзду здійснюються щоденно з 11.00 до 14.00.