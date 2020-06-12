Люди стоят больше суток на КПВВ: боевики блокируют проезд

Третьи сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских, которые пытаются пересечь линию разграничения в любую сторону.

Источник: штаб ООС

Детали: Более суток перед блокпостом вооруженных формирований Российской Федерации находятся на легковом автомобиле 2 человека. Вчера их пропустили украинские пограничники на неподконтрольную территорию. Однако боевики псевдореспублик никак не реагируют на просьбы и уговоры людей, которым срочно нужно попасть в родной дом.

Сегодня, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации не выпустили из оккупированной части Донбасса ни украинском, которые пытались попасть в подконтрольной Правительству территории.

В то же время украинские пограничники должным образом оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Донбасса 5 человек из КПВВ "Станица Луганская" и 1 автомобиль и 1 человека за КПВВ "Марьинка". Российские наемники блокировали их попытки пересекли линию разграничения. Прождав напрасно несколько часов перед противотанковыми заграждениями агрессора, люди получили отказ.

Предыстория: В районе проведения ООС 10 июня частично возобновлена ​​работа украинских КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Пропускные операции в этих контрольных пунктах въезда-выезда осуществляются ежедневно с 11.00 до 14.00.