Все разделы
Укр / Рус

Люди стоят больше суток на КПВВ: боевики блокируют проезд

Пятница, 12 июня 2020, 22:07

Третьи сутки подряд российские войска и их марионеточные администрации не пропускают гражданских, которые пытаются пересечь линию разграничения в любую сторону.

Источник: штаб ООС

Детали: Более суток перед блокпостом вооруженных формирований Российской Федерации находятся на легковом автомобиле 2 человека. Вчера их пропустили украинские пограничники на неподконтрольную территорию. Однако боевики псевдореспублик никак не реагируют на просьбы и уговоры людей, которым срочно нужно попасть в родной дом.

Сегодня, 12 июня, вооруженные формирования Российской Федерации не выпустили из оккупированной части Донбасса ни украинском, которые пытались попасть в подконтрольной Правительству территории.

В то же время украинские пограничники должным образом оформили и пропустили на временно оккупированную территорию Донбасса 5 человек из КПВВ "Станица Луганская" и 1 автомобиль и 1 человека за КПВВ "Марьинка". Российские наемники блокировали их попытки пересекли линию разграничения. Прождав напрасно несколько часов перед противотанковыми заграждениями агрессора, люди получили отказ.

Предыстория: В районе проведения ООС 10 июня частично возобновлена ​​работа украинских КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". Пропускные операции в этих контрольных пунктах въезда-выезда осуществляются ежедневно с 11.00 до 14.00.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОООСПограничная служба


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
ОРДЛО
Переходное правосудие: перед деоккупацией или после?
В оккупированном Антраците забастовка: боевики похитили нескольких митингующих
Оккупанты выдвинули условия пропуска на Донбасс
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...