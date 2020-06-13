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На Буковині вкотре виявили майже 40 нових хворих на COVID-19

Субота, 13 червня 2020, 00:22

12 червня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 38 осіб. Минулої доби в області зафіксували таку ж кількість випадків зараження. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Таку кількість нових хворих виявили під час лабораторного дослідження 376 зразків. 

"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3874 осіб", – повідомив Осачук.

Окрім того, цього ж дня вилікувались ще 15 буковинців. Вони двічі отримали негативний результат тестів.

За останніми даними, найбільше випадків зараження виявлено у Чернівцях – 35,7%. 

Що передувало: 11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців, а 10 червня – у 41 мешканця області. 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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