На Буковині вкотре виявили майже 40 нових хворих на COVID-19
Субота, 13 червня 2020, 00:22
12 червня у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у 38 осіб. Минулої доби в області зафіксували таку ж кількість випадків зараження.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Деталі: Таку кількість нових хворих виявили під час лабораторного дослідження 376 зразків.
"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3874 осіб", – повідомив Осачук.
Окрім того, цього ж дня вилікувались ще 15 буковинців. Вони двічі отримали негативний результат тестів.
За останніми даними, найбільше випадків зараження виявлено у Чернівцях – 35,7%.
Що передувало: 11 червня коронавірус підтвердили у 38 буковинців, а 10 червня – у 41 мешканця області.
Нагадаємо:
- За добу 11 червня в Україні діагностували 683 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас 426 хворих одужали, 16 осіб померли від ускладнень.
Українська правда