На Буковине в который раз обнаружили почти 40 новых больных COVID-19

12 июня во Черновицкой области коронавирус подтвердили у 38 человек. За прошедшие сутки в области зафиксировали такое же количество случаев заражения.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Детали: Такое количество новых больных обнаружили во время лабораторного исследования 376 образцов.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3874 человек", – сообщил Осачук.

Кроме того, в этот же день вылечились еще 15 буковинцев. Они дважды получили отрицательный результат тестов.

По последним данным, больше всего случаев заражения выявлены в Черновцах – 35,7%.

Что предшествовало: 11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев, а 10 июня – у 41 жителя области.

Напомним: