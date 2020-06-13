На Буковине в который раз обнаружили почти 40 новых больных COVID-19
Суббота, 13 июня 2020, 00:22
12 июня во Черновицкой области коронавирус подтвердили у 38 человек. За прошедшие сутки в области зафиксировали такое же количество случаев заражения.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Детали: Такое количество новых больных обнаружили во время лабораторного исследования 376 образцов.
"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3874 человек", – сообщил Осачук.
Кроме того, в этот же день вылечились еще 15 буковинцев. Они дважды получили отрицательный результат тестов.
По последним данным, больше всего случаев заражения выявлены в Черновцах – 35,7%.
Что предшествовало: 11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев, а 10 июня – у 41 жителя области.
Напомним:
- За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, одновременно 426 больных выздоровели, 16 человек умерли от осложнений.
Украинская правда