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На Рівненщині виявили 55 нових випадків COVID-19

Субота, 13 червня 2020, 03:14
На Рівненщині виявили 55 нових випадків COVID-19

12 червня у Рівненській області підтвердили 55 нових випадків захворювання на COVID-19. Усього ж в області виявили 2297 заражень коронавірусом. 

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Зокрема 14 нових хворих виявили у Рівному, 13 – у Рівненському районі та 12 – у Сарненському районі. Вік нових хворих від 3 до 83 років.

"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2297 випадків захворювання на коронавірус", –повідомив голова ОДА.

Проте подолали COVID-19 вже 1254 жителі області. Лише 12 червня одужали 42 людини.

Число летальних випадків не змінилось – 46. 

На досліджені у лабораторій залишається 556 зразків.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірусРівненська область
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