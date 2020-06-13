На Рівненщині виявили 55 нових випадків COVID-19
Субота, 13 червня 2020, 03:14
12 червня у Рівненській області підтвердили 55 нових випадків захворювання на COVID-19. Усього ж в області виявили 2297 заражень коронавірусом.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Деталі: Зокрема 14 нових хворих виявили у Рівному, 13 – у Рівненському районі та 12 – у Сарненському районі. Вік нових хворих від 3 до 83 років.
"Таким чином в Рівненській області наразі маємо 2297 випадків захворювання на коронавірус", –повідомив голова ОДА.
Проте подолали COVID-19 вже 1254 жителі області. Лише 12 червня одужали 42 людини.
Число летальних випадків не змінилось – 46.
На досліджені у лабораторій залишається 556 зразків.
Нагадаємо:
- За добу 11 червня в Україні діагностували 683 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас 426 хворих одужали, 16 осіб померли від ускладнень.
Українська правда