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На Ровенщине обнаружили 55 новых случаев COVID-19

Суббота, 13 июня 2020, 03:14
На Ровенщине обнаружили 55 новых случаев COVID-19

12 июня во Ровенской области подтвердили 55 новых случаев заболевания COVID-19. Всего же в области обнаружили 2297 заражений коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: В частности 14 новых больных обнаружили в Ровно, 13 – Ровенском районе и 12 – в Сарненскому районе. Возраст новых больных от 3 до 83 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2297 случаев заболевания коронавирусом", – сообщил председатель ОГА.

Однако преодолели COVID-19 уже 1254 жителя области. Лишь 12 июня выздоровели 42 человека.

Число летальных случаев не изменилось – 46.

На исследованы в лаборатории остается 556 образцов.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: коронавирусРовенская область
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