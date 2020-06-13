На Ровенщине обнаружили 55 новых случаев COVID-19

12 июня во Ровенской области подтвердили 55 новых случаев заболевания COVID-19. Всего же в области обнаружили 2297 заражений коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Детали: В частности 14 новых больных обнаружили в Ровно, 13 – Ровенском районе и 12 – в Сарненскому районе. Возраст новых больных от 3 до 83 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 2297 случаев заболевания коронавирусом", – сообщил председатель ОГА.

Однако преодолели COVID-19 уже 1254 жителя области. Лишь 12 июня выздоровели 42 человека.

Число летальных случаев не изменилось – 46.

На исследованы в лаборатории остается 556 образцов.

Напомним: