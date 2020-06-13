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Спека в Києві продовжує бити рекорди

Субота, 13 червня 2020, 04:03
Спека в Києві продовжує бити рекорди

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за два дні спека в столиці встановила чотири температурні рекорди.

Джерело: повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Деталі: Як зазначають метеорологи, 11 червня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +27,3°С, що на 1,5°С вище торішнього рекордного значення температури для цього дня. Таким чином кліматична норма була перевищена на 9°С.

Також друга ніч поспіль у столиці стала найтеплішою з 1881 року: її температура не опустилася нижче +21,7°С. Попередній же рекорд становив +21,4°С та був встановлений у 2010 році. 

"За два дні встановлено чотири температурні рекорди, тобто хоч літо і запізніло, однак ще встигне киян вимучити спекою", – підсумували в обсерваторії.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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