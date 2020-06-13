Жара в Киеве продолжает бить рекорды

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за два дня жара в столице установила четыре температурных рекорды.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: Как отмечают метеорологи, 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,3°С, что на 1,5°С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Таким образом климатическая норма была превышена на 9°С.

Также вторая ночь подряд в столице стала самой теплой с 1881 года: ее температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущий же рекорд составлял + 21,4°С и был установлен в 2010 году.

"За два дня установлено четыре температурных рекорды, то есть хоть лето и запоздало, но еще успеет киевлян вымучить жарой", – подытожили в обсерватории.

Напомним: