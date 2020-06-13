Все разделы
Укр / Рус

Жара в Киеве продолжает бить рекорды

Суббота, 13 июня 2020, 04:03

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, за два дня жара в столице установила четыре температурных рекорды.

Источник: сообщение Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Детали: Как отмечают метеорологи, 11 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла + 27,3°С, что на 1,5°С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Таким образом климатическая норма была превышена на 9°С.

Также вторая ночь подряд в столице стала самой теплой с 1881 года: ее температура не опустилась ниже 21,7°С. Предыдущий же рекорд составлял + 21,4°С и был установлен в 2010 году.

"За два дня установлено четыре температурных рекорды, то есть хоть лето и запоздало, но еще успеет киевлян вымучить жарой", – подытожили в обсерватории.

Напомним:

Украинская правда
Темы: погодаКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду

Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом

COVID-19 в Украине: 656 новых случаев, 171 выздоровление за сутки

В Украине возобновляется международное авиасообщение

Участница ультрамарафона, которую нашли через 8 часов, умерла

Адвокат заявил о коронавирусе у фигуранта дела о взятке НАБУ и САП

Все главные новости...
погода
На выходных в Украине невыносимая жара и грозы
В Днепре за несколько минут выпала полуторамесячная норма осадков – горсовет
Жаркое лето в Киеве побило уже два рекорда
Последние новости
13:52
Стефанишина дала положительный прогноз относительно безвиза после пандемии
13:51
В полиции полагают, что повредить панно мемориального комплекса в Сваляве могла погода
13:45
ВАКС вынес первый тюремный приговор
13:40
"Укрпочта" получила грант на 80 тысяч долларов для закупки платежных терминалов в села
13:14
После получения нового статуса в НАТО Украина стремится к членству – Стефанишина
13:14
Тимошенко поддержит Ляшко на выборах в Раду
13:12
Директор школы узнала о COVID-19 у себя и все же пошла на работу
13:06
В Минцифры проверяют мобильный интернет в столице и просят киевлян помочь
12:50
Заработали пункты пропуска с оккупированным Крымом
12:48
Технические проблемы с пробным ВНО: в министерстве рассказали, куда обращаться за помощью
Все новости...