Кількість нових хворих на коронавірус у світі не зменшується
12 червня у світі зареєстрували майже 141 тисячу нових хворих на коронавірус. Ще 11 червня їх кількість становила 137 тисяч, 10 червня – 134 тисячі.
Джерело: дані сайту Worlodemets
Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США – понад 27 тисяч. У Бразилії підтвердили трохи менше – близько 24 тисяч. В Індії за добу зафіксували 11,3 тисяч нових хворих, у Росії – майже 9 тисяч, у Чилі – 6,7 тисяч, у Пакистані – 6,3 тисяч, у Перу – майже 6 тисяч, у Мексиці – 4,8 тисяч та майже 4 тисячі у Саудівській Аравії.
Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померли 4603 особи.
За весь час пандемії зареєстрували 7 мільйонів 731 тисячу випадків зараження. Побороли хворобу вже 3 мільйони 925 тисяч людей, загинули – 428 тисяч.
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Нагадаємо:
- За добу 11 червня в Україні діагностували 683 нових випадки захворювання на COVID-19, водночас 426 хворих одужали, 16 осіб померли від ускладнень.
- Загалом за час пандемії коронавірус виявили в 29 753 мешканців України, із них 13 567 одужали, 870 осіб померли.