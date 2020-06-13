Кількість нових хворих на коронавірус у світі не зменшується

12 червня у світі зареєстрували майже 141 тисячу нових хворих на коронавірус. Ще 11 червня їх кількість становила 137 тисяч, 10 червня – 134 тисячі.

Джерело: дані сайту Worlodemets

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США – понад 27 тисяч. У Бразилії підтвердили трохи менше – близько 24 тисяч. В Індії за добу зафіксували 11,3 тисяч нових хворих, у Росії – майже 9 тисяч, у Чилі – 6,7 тисяч, у Пакистані – 6,3 тисяч, у Перу – майже 6 тисяч, у Мексиці – 4,8 тисяч та майже 4 тисячі у Саудівській Аравії.

Цього ж дня від ускладнень коронавірусу померли 4603 особи.

Знімок екрану: статистика Worldometers за 12 червня

За весь час пандемії зареєстрували 7 мільйонів 731 тисячу випадків зараження. Побороли хворобу вже 3 мільйони 925 тисяч людей, загинули – 428 тисяч.

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