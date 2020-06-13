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Количество новых больных коронавирусом в мире не уменьшается

Суббота, 13 июня 2020, 05:10
Количество новых больных коронавирусом в мире не уменьшается

12 июня во мире зарегистрировали почти 141 тысячу новых больных коронавирусом. Еще 11 июня их количество составляло 137 тысяч, 10 июня – 134 тысячи.

Источник: данные сайта Worlodemets

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США – более 27 тысяч. В Бразилии подтвердили немного меньше – около 24 тысяч. В Индии за сутки зафиксировали 11,3 тысяч новых больных, в России – почти 9 тысяч, в Чили – 6,7 тысяч, в Пакистане – 6,3 тысяч, в Перу – почти 6 тысяч, в Мексике – 4,8 тысяч и почти 4 тысячи в Саудовской Аравии.

В этот же день от осложнений болезни умерли 4603 человека.

 
Снимок экрана: статистика Worldometers за 12 июня

За все время пандемии зарегистрировали 7 миллионов 731 тысячу случаев заражения. Побороли болезнь уже 3 миллиона 925 тысяч человек, погибли – 428 тысяч. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Напомним:

  • За сутки 11 июня в Украине диагностировали 683 новых случая заболевания COVID-19, одновременно 426 больных выздоровели, 16 человек умерли от осложнений.
  • Всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 29 753 жителей Украины, из них 13 567 выздоровели, 870 человек скончались.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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