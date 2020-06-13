Усі розділи
Укр / Рус

Російські окупанти 12 разів відкривали вогонь  – ООС

Субота, 13 червня 2020, 07:20

12 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї". 

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Широкиного,Мар’їнки, Авдіївки, Луганського, Кримського. 

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться у повідомленні. 

За даними розвідки, 12 червня наші військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.

Українська правда
Теми: ДонбасООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради

Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом

COVID-19 в Україні: 656 нових випадків, 171 одужання за добу

В Україні відновлюється міжнародне авіасполучення

Учасниця ультрамарафону, яку знайшли через 8 годин, померла

Адвокат заявив про коронавірус у фігуранта справи про хабар НАБУ і САП

Усі головні новини...
Донбас
Біля КПВВ на Донбасі помер чоловік, не зміг потрапити в ОРДО – місія ООН
Перехідне правосуддя: перед деокупацією чи після?
Бойовики 4 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Останні новини
13:52
Стефанішина дала позитивний прогноз щодо безвізу після пандемії
13:51
У поліції думають, що пошкодити панно меморіального комплексу в Сваляві могла погода
13:45
ВАКС виніс перший тюремний вирок
13:40
"Укрпошта" отримала грант на 80 тисяч доларів для закупівлі платіжних терміналів у села
13:14
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
13:14
Тимошенко підтримає Ляшка на виборах до Ради
13:12
Директорка школи дізналася про COVID-19 у себе і все ж пішла на роботу
13:06
У Мінцифри перевіряють мобільний інтернет у столиці та просять киян допомогти
12:50
Запрацювали пункти пропуску з окупованим Кримом
12:48
Технічні проблеми із пробним ЗНО: у міністерстві розповіли, куди звертатися за допомогою
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!