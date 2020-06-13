12 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один військовий отримав поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики відкривали вогонь біля Широкиного,Мар’їнки, Авдіївки, Луганського, Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 12 червня наші військовослужбовці знищили двох та поранили щонайменше трьох російських загарбників.