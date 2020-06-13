Российские оккупанты 12 раз открывали огонь – ООС
Суббота, 13 июня 2020, 07:20
12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил ранение.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
Детали: Боевики открывали огонь у Широкино, Марьинки, Авдеевки, Луганского, Крымского.
"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.
По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.
Украинская правда