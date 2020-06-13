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Российские оккупанты 12 раз открывали огонь – ООС

Суббота, 13 июня 2020, 07:20
Российские оккупанты 12 раз открывали огонь – ООС

12 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военный получил ранение.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Агрессор обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Боевики открывали огонь у Широкино, Марьинки, Авдеевки, Луганского, Крымского.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

По данным разведки, 12 июня наши военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

Украинская правда

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Темы: ДонбассООСОбъединенные силы на Донбассе
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