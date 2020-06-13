У Києві найбільше нових випадків коронавірусу – на Оболоні

У Києві за минулу добу, 12 червня, зафіксували 72 нових випадки коронавірусу, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: За добу захворіли 34 жінки віком від 22 до 83 рокiв, 30 чоловіків віком від 19 до 75 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 10-річний хлопчик.

Серед нових хворих – двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Одужали за добу 32 людини.

Найбільше випадків коронавірусу минулої доби виявили в Оболонському районі – 16. Крім того, у Дніпровському районі виявили 9 випадків, у Голосіівському – 8.

Загалом станом на 13 червня у столиці вже 3838 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Що передувало: За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували рекордні 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі