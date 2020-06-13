Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві найбільше нових випадків коронавірусу – на Оболоні

Субота, 13 червня 2020, 09:29
У Києві найбільше нових випадків коронавірусу – на Оболоні

У Києві за минулу добу, 12 червня, зафіксували 72 нових випадки коронавірусу, двоє хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: За добу захворіли 34 жінки віком від 22 до 83 рокiв, 30 чоловіків віком від 19 до 75 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 10-річний хлопчик.

Серед нових хворих – двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Одужали за добу 32 людини.

Найбільше випадків коронавірусу минулої доби виявили в Оболонському районі – 16. Крім того, у Дніпровському районі виявили 9 випадків, у Голосіівському – 8.

Загалом станом на 13 червня у столиці вже 3838 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

 

Що передувало: За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували рекордні 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Українська правда
Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Усі новини...
Київ
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Мова агресора: у Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях
Без Пушкіна, Крилова і Чкалова: у Києві перейменували ще 14 об’єктів
Останні новини
19:00
ФОТО"Працював і вдень і вночі": на Волині хлопець зліпив сніговика висотою у понад 6 метрів
18:44
ППО знищила ракету, яка летіла на Дніпро – Повітряні сили
18:43
У США остаточно схвалили оборонний бюджет: $300 млн в ньому - для України
18:42
Петиція про скасування "правок Лозового" за годину набрала більше 25 тисяч голосів
18:32
ОновленоРосія обстріляла центральну частину Херсона, загинув чоловік
18:31
"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету
18:30
ФОТО"Мріє повернутися додому": у Львові лікують бібліотекарку з Авдіївки, яка після обстрілу втратила кінцівку
18:27
Північний Кавказ – слабке місце Росії – Саїд Ісмагілов у подкасті "(не)Безпечна країна"
18:26
Мінспорту анонсувало відновлення змагань з глядачами на початку 2024 року
18:10
Фінляндія знову закриє кордон із Росією
Усі новини...
Реклама: