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Укр / Рус

В Киеве больше всего новых случаев коронавируса – на Оболони

Суббота, 13 июня 2020, 09:29

В Киеве за минувшие сутки, 12 июня, зафиксировали 72 новых случая коронавируса, двое больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За сутки заболели 34 женщины в возрасте от 22 до 83 лет, 30 мужчин в возрасте от 19 до 75 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 10-летний мальчик.

Среди новых заболевших – двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Выздоровели за сутки 32 человека.

Больше всего случаев коронавируса прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 16. Кроме того, в Днепровском районе обнаружили 9 случаев, в Голосеевском – 8.

Всего по состоянию на 13 июня в столице уже 3838 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

 

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 12 июня, в Украине зафиксировали рекордные 753 случая заражения коронавирусом. Умерло за сутки 10 пациентов, выздоровело – 409.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


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