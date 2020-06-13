Антирекорд: в Україні більше 750 випадків коронавірусу за добу
Субота, 13 червня 2020, 09:07
За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.
Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.
Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Передісторія:
- Перед цим дві доби в Україні фіксували більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.
- Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.
- Президент Володимир Зеленський закликав уряд терміново встановити причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні і тільки після цього вирішувати, чи посилювати карантин.
Українська правда