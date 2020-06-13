Антирекорд: в Україні більше 750 випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.

Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.

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