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Антирекорд: в Україні більше 750 випадків коронавірусу за добу

Субота, 13 червня 2020, 09:07
Антирекорд: в Україні більше 750 випадків коронавірусу за добу

За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.

Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі 

Передісторія:

  • Перед цим дві доби в Україні фіксували більше 680 нових випадків захворювання на COVID-19, у той час як раніше статистика трималася в межах 300-500.
  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив цю ситуацію "усуненням черги" з тест-зразків.
  • Президент Володимир Зеленський закликав уряд терміново встановити причини зростання захворюваності на коронавірус в Україні і тільки після цього вирішувати, чи посилювати карантин.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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