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Іран офіційно попросив Францію розшифрувати "чорні скриньки" літака МАУ

Субота, 13 червня 2020, 09:52
Іран офіційно попросив Францію розшифрувати чорні скриньки літака МАУ

Іранські слідчі попросили французьке агентство з розслідування авіаційних подій BEA провести розшифровку "чорних скриньок" збитого літака "Міжнародних авіаліній України".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол Ірану в авіаційному агентстві ООН Фархад Парвареш в коментарі Reuters.

"Іранський AAIB недавно звернувся до BEA з проханням про те, щоб Іран доставив записуючі пристрої в приміщення BEA у Франції, щоб їх можна було розшифрувати в присутності представників інших залучених країн і ICAO, якщо BEA зможе це зробити", - сказав Парвареш.

BEA раніше заявила, що офіційно не отримувала запит і продовжувала вести переговори з Іраном, Канадою і Україною про свою можливу участь.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Іран передасть до Парижа "чорні скриньки" зі збитого літака "Міжнародних авіаліній України", як тільки країни, які беруть участь у розслідуванні, погодяться на це.

Пізніше "Європейській правді" стало відомо, що Україна хоче отримати доступ до "чорних скриньок" перш, ніж їх передадуть для експертизи до Франції.

Нагадаємо, 9 червня Іран заявив, що у справі про збиття літака "Міжнародних авіаліній України" було затримано шестеро підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у квітні заявив, що Україна веде переговори з Іраном щодо отримання бортових самописців.

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран - Київ, було збито у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту.

На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав. 

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранФранція
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