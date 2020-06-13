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Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" самолета МАУ

Суббота, 13 июня 2020, 09:52

Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш в комментарии Reuters.

"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещения BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - сказал Парвареш.

BEA ранее заявила, что официально не получала запрос и продолжала вести переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о своем возможном участии, которое она может иметь.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран передаст в Париж "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.

Позже "Европейской правде" стало известно, что Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

Как известно, Иран до сих пор удерживает "черные ящики" сбитого самолета. По мнению иранских следователей, в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.

Напомним, 9 июня Иран заявил, что в деле о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" задержаны шестеро подозреваемых.

Глава МИД Дмитрий Кулеба в апреле заявил, что Украина ведет переговоры с Ираном о получении бортовых самописцев.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранФранция


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