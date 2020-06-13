Иран официально попросил Францию расшифровать "черные ящики" самолета МАУ
Иранские следователи попросили французское агентство по расследованию авиационных происшествий BEA провести расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины".
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол Ирана в авиационном агентстве ООН Фархад Парвареш в комментарии Reuters.
"Иранский AAIB недавно обратился к BEA с просьбой о том, чтобы Иран доставил записывающие устройства в помещения BEA во Франции, чтобы их можно было расшифровать в присутствии представителей других вовлеченных стран и ICAO, если BEA сможет это сделать", - сказал Парвареш.
BEA ранее заявила, что официально не получала запрос и продолжала вести переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о своем возможном участии, которое она может иметь.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран передаст в Париж "черные ящики" со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", как только страны, участвующие в расследовании, согласятся на это.
Позже "Европейской правде" стало известно, что Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.
Как известно, Иран до сих пор удерживает "черные ящики" сбитого самолета. По мнению иранских следователей, в "черных ящиках" самолета не содержится важная информация.
Напомним, 9 июня Иран заявил, что в деле о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" задержаны шестеро подозреваемых.
Глава МИД Дмитрий Кулеба в апреле заявил, что Украина ведет переговоры с Ираном о получении бортовых самописцев.
Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.
На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы были граждане семи государств.