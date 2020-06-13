Хабар керівникам НАБУ і САП: справу хотіли закрити до дня народження Злочевського

До справи про пропозицію хабаря у 6 мільйонів доларів керівникам НАБУ і САП за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

Джерело: керівник САП Назар Холодницький та НАБУ Артем Ситник на брифінгу в суботу

Деталі: Як розповів Ситник, справу щодо Злочевського спочатку розслідували в ГПУ, а згодом вона була передана до НАБУ. Слідство по цій справі було зупинено, тому що відбувався розшук підозрюваних.

Суть підозри, щодо якої пропонувалася неправомірна вигода, полягає в причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на "Реалбанк" і легалізації цих коштів.

Ситник зазначив, що, згідно з вимогами зловмисників, провадження щодо Злочевського мало бути закрите саме до 14 червня, коли він святкує день народження.

НАБУ і САП використали для викриття затриманих підроблену постанову про закриття провадження, оскільки перед передачею грошей вони хотіли впевнитися, що провадження закрито.

За цією справою затримано троє людей, в тому числі перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві. Йому оголошено про підозру за ч. 4 ст 369 КК (пропозиція хабара), санкція передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Двоє інших людей, за даними слідства, є довіреними особами Злочевського. Один з них мав чи має відношення до компанії Burisma, інший – колишній працівник ДФС.

При цьому перевіряється причетність до злочину працівників Офісу генпрокурора.

Пряма мова Холодницького: "Ми були здивовані, що саме по цьому провадженню в період, коли відбувалися слідчі й процесуальні дії під нашим керівництвом, в Офісі генпрокурора з флешки одного з працівників, яка займає адміністративну посаду в Офісі генпрокурора, був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення не лише на папері, а відмічено в ЄРДР.

Я сподіваюся, що генеральний прокурор, яка вміє проводити службові розслідування оперативно, на цей раз не засекретить їх, а проведе і службове розслідування по цьому ганебному факту, і повідомить суспільство, чи є там склад правопорушення".

Деталі: Як розповів Холодницький, сума хабаря, який пропонувався за закриття провадження, склала 6 мільйоні доларів США, з яких 5 передбачалося безпосередньо особі, яка мала прийняти процесуальне рішення про закриття справи і 1 мільйон передбачався за консультаційні послуги посередника.

За словами Ситника, це рекордна сума хабаря в історії України.

Під час передачі хабаря у п'ятницю було вилучено 5 мільйонів доларів, іще один мільйон було вилучено в автомобілі першого заступника начальника ДПС у Києві.

Що передувало: 12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.

Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа