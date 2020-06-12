Керівникам НАБУ та САП пропонували $6 млн за закриття справи Злочевського – джерела

Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та керівнику САП Назару Холодницькому в розмірі $6 млн.

Джерело: пресслужба САП, джерела УП

Деталі: Гроші підозрюваний надавав за посередництва його "правої руки", високопосадовця Управління ДФС у Києві та інших осіб.

За ці гроші мали ухвалити рішення про закриття кримінальної справи, у якій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. (стаття 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та стаття 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом").

Наразі детективи НАБУ проводять невідкладні слідчі дії, спрямовані на документування неправомірних дій вказаних осіб.

За інформацію джерел "Української правди", хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського.

Що було раніше: Підозру Злочевському направили поштою 28 березня 2019 року у великій справі так званої злочинної організації олігарха Сергія Курченка. Пізніше підозру також розширювали, а розслідування призупиняли у зв'язку з розшуком Злочевського. Водночас, його захист заперечує вручення підозри і оскаржує оголошення в розшук. У розшукових обліках МВС ексміністр не значиться

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