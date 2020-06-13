Взятка руководителям НАБУ и САП: дело хотели закрыть ко дню рождения Злочевского

К делу о предложении взятки в 6 миллионов долларов руководителям НАБУ и САП за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского могут быть причастны работники Офиса генпрокурора.

Источник: руководитель САП Назар Холодницкий и НАБУ Артем Сытник на брифинге в субботу

Детали: Как рассказал Сытник, дело в отношении Злочевского сначала расследовали в ГПУ, а затем оно было передано в НАБУ. Следствие по этому делу было приостановлено, так как происходил розыск подозреваемого.

Суть подозрения, по которому предлагалась неправомерная выгода заключается в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на "РеалБанк" и легализации этих средств.

Сытник отметил, что, согласно требованиям злоумышленников, производство по Злочевскому должно было быть закрыто именно до 14 июня, когда он празднует день рождения.

НАБУ и САП использовали для разоблачения задержанных поддельное постановление о прекращении производства, поскольку перед передачей денег они хотели убедиться, что производство закрыто.

По этому делу задержаны три человека, в том числе первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве. Ему объявлено о подозрении по ч. 4 ст 369 УК (предложение взятки), санкция предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Посадовець ГУ ДПС виконував функції посередника і оцінив "послугу" з закриття справи у 6 млн дол США: 1 млн дол США планував залишити собі, 5 - передати особі, яка безпосередньо закриє справу - директор #НАБУ pic.twitter.com/lJCFL5Z3e5 — NAB Ukraine (@nab_ukr) June 13, 2020

Двое других людей, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского. Один из них имел или имеет отношение к компании Burisma, другой – бывший работник ГФС.

При этом проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

Прямая речь Холодницкого: "Мы были удивлены, что именно по этому производству в период, когда происходили следственные и процессуальные действия под нашим руководством, в Офисе генпрокурора с флешки одного из работников, которая занимает административную должность в Офисе генпрокурора, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение не только на бумаге, а отмечено в ЕРДР.

Я надеюсь, что генеральный прокурор, который умеет проводить служебные расследования оперативно, на этот раз не засекретит их, а проведет и служебное расследование по этому позорному факту, и сообщит обществу, есть ли состав правонарушения".

Детали: Как рассказал Холодницкий, сумма взятки, которую предлагали за закрытие производства, составила 6 миллионов долларов США, из которых 5 предназначалось непосредственно лицу, которое должно было принять процессуальное решение о закрытии дела и 1 миллион предусматривался за консультационные услуги посредника.

По словам Сытника, это рекордная сумма взятки в истории Украины.

Во время передачи взятки в пятницу было изъято 5 миллионов долларов, еще один миллион был изъят в автомобиле первого заместителя начальника ГНС в Киеве.

Что предшествовало: 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн.

Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.

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