Пробне ЗНО можна пройти онлайн

Пробне ЗНО, проведення якого заборонив Кабмін, можна буде пройти онлайн.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

Дослівно: "Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок".

"З огляду на ситуацію, що склалася, ми пропонуємо учасникам пройти тестування вдома".

Деталі: Учасники пробного тестування можуть 15 об 11:00 зайти на свою інформаційну сторінку і завантажити тестовий зошит і бланк відповідей з української мови і літератури, а 17 червня – з того навчального предмета, який був обраний для проходження пробного ЗНО.

До 19 червня потрібно внести свої відповіді до сервісу визначення результатів.

Сервіс визначення результатів буде працювати з 11:00 17 червня до 18:00 19 червня.

Що передувало: Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня.