Пробное ВНО можно пройти онлайн

Пробное ВНО, проведение которого запретил Кабмин, можно пройти онлайн.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Дословно: "Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен был прийти к нам в этот понедельник".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома".

Детали: Участники пробного тестирования могут 15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по тому учебному предмету, который был выбран для прохождения пробного ВНО.

До 19 июня нужно внести свои ответы в сервис определения результатов.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня.

Что предшествовало: Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.