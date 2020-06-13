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Пробное ВНО можно пройти онлайн

Суббота, 13 июня 2020, 12:40
Пробное ВНО можно пройти онлайн

Пробное ВНО, проведение которого запретил Кабмин, можно пройти онлайн.

Источник: Украинский центр оценивания качества образования

Дословно: "Мы просим вас 15 июня и 17 июня не приходить на пункты проведения пробного ВНО, кроме ответственных за пункты и их помощников, а также сообщить об этом всем вашим друзьям, знакомым, коллегам, кто, возможно, также должен был прийти к нам в этот понедельник".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома".

Детали: Участники пробного тестирования могут 15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе, а 17 июня – по тому учебному предмету, который был выбран для прохождения пробного ВНО.

До 19 июня нужно внести свои ответы в сервис определения результатов.

Сервис определения результатов будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня.

Что предшествовало: Кабинет министров отменил проведение в Украине пробного ВНО, которое планировалось на 15 и 17 июня.

Украинская правда
Темы: образование
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